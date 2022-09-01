مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة بالجيزة

لقي عاملان مصرعهما، بينما أصيب 5 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج بنطاق محافظة الجيزة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى محور الضبعة المتجه إلى محور روض الفرج قبل الكارتة بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث مصرع عاملين وإصابة 5 آخرين، ونقل الجثتين إلي ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، كما نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.