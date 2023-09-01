عم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: لويس روبياليس صبي مهووس بالنساء والسلطة

دخل خوان روبياليس عم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خط أزمة القبلة الشهيرة التي تهدد مستقبل ابن أخيه لويس روبياليس، وأدلى بتعليقات صادمة لصحيفة محلية.

ووصف روبياليس ابن أخيه بأنه "صبي مهووس بالنساء والسلطة"، وذلك في حديث حصري لصحيفة "الكونفنسيال" أوردته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف: "هذا الصبي يحتاج إلى برنامج لإعادة التربية الاجتماعية وإعادة تأهيل علاقته مع النساء".

وأثارت القبلة التي طبعها روبياليس، على شفتي نجمة المنتخب الوطني النسائي، جينيفير هيرموسو، جدلا واسع النطاق بعد أن ألقت بظلالها على تتويج "لا روخا" بكأس العالم للسيدات مؤخرا، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أوقف رئيس الاتحاد الإسباني، روبياليس، لمدة 90 يوما، بسبب قبلته المثيرة للجدل.

وأثارت هذه القبلة انتقادات حادة لروبياليس، الذي رفض الاستقالة من منصبه وأصر على أن القبلة جاءت "بالتراضي"، إلا أن اللاعبة قالت إنها شعرت "بالضعف" جراء ذلك التصرف.

وتتهم الحكومة روبياليس بارتكاب "جرائم خطيرة جدا" من خلال إساءة استخدام سلطته، وتقويض كرامة منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وبدأت المحكمة الِإدارية للرياضات بحث شكوى الحكومة ضد روبياليس، الذي أثار غضبا بسبب القبلة التي أعقبت فوز منتخب "لاروخا" للسيدات بالمونديال في سيدني.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، إيقاف روبياليس مؤقتا بسبب قضية تقبيله للاعبة منتخب بلاده.

أما والدة رئيس اتحاد الكرة الإسباني، أنخيليس بيخار، فدافعت بقوة عنه وبدأت إضرابا عن الطعام داخل كنيسة ديفينا باستورا، في بلدة موتريل الساحلية الجنوبية.

والإثنين، أفاد كاهن الرعية، نطونيو رودريجيس، للصحفيين، بنقل بيخار إلى المستشفى، بعد أن كانت "متعبة وتعاني من مشكلات (صحية) كثيرة".

ونشأ روبياليس (46 عاما) في موتريل؛ حيث شغل والده منصب العمدة السابق للمدينة المنتجعية.