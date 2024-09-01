نجم ليفربول السابق يحذر: الاستغناء عن صلاح جنون

طالب روبي فاولر نجم ليفربول السابق من إدارة النادي سرعة التحرك لتجديد عقد محمد صلاح، خوفًا من رحيله مجانًا بالموسم المقبل.

صحيفة (ميرور) البريطانية، نشرت اليوم الأحد، حديث أسطورة ليفربول روبي فاولر والتي طالب خلالها سرعة التحرك بتجديد عقد الثلاثي محمد صلاح وفيرجل فان دايك وألكسندر أرنولد نظرًا لانتهاء عقودهم مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وأشار روبي فاولر، إن على إدارة ليفربول العمل على تحقيق مصلحة النادي بالاستفادة والوصول لاتفاق لإقناع الثلاثي بتجديد عقودهم لأن رحيلهم مجانا في صيف الموسم المقبل سيكون أمرًا جنونيًا.

ويستعد محمد صلاح، مساء اليوم الأحد لمواجهة نارية تجمع ليفربول ضد مانشستر يونايتد على ملعب الأحلام (أولد ترافورد)، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.