تامر أمين: محمد صلاح لن يفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي بسبب الجرار الزراعي هالاند

أشاد الإعلامي تامر أمين، بما قدم النجم محمد صلاح مع ناديه ليفربول في المباراة التي فاز فيها على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار»، عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، إن صلاح سجّل هدفًا وصنع آخرين، وبالتالي هو الأفضل في المباراة.

وأضاف أن محمد صلاح يثبت أن كرة القدم لعبة سهلة للغاية، فهو كثير الفاعلية والإنتاج والتأثير والأهداف وصناعتها بلمسة أو لمستين للكرة في منتهى البساطة.

وتابع: «كرة محمد صلاح سهلة بدون فزلكة ولا تعقيد وبدون حوارات وبدون كل العجن اللي بقية اللاعيبة بتعمله».

لكن في الوقت نفسه، استبعد أمين أن ينافس صلاح على هداف الدوري الإنجليزي، وقال: «طبيعي أن يفوز محمد صلاح بلقب هداف الدوري لولا وجود جرار زراعي يلعب في نادي مانشستر سيتي اسمه هالاند».

ونوه بأن هالاند أحرز ستة أهداف في ثلاث مباريات، معقبا: «ده جرار زراعي بياكل النجيلة.. ففكرة المنافسة معاه درب من الجنون إلا إذا تعرض للإصابة أو رحل عن ناديه».



وقاد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الانتصار أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين لزميله لويس دياز.

وبعد المباراة، تحدث محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن مستقبله مع الريدز خلال الفترة المقبلة، حيث سينتهي تعاقد اللاعب في الصيف المقبل.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية: «كما تعلمون إنه الموسم الأخير لي هنا في ليفربول، وأريد الاستمتاع بها قدر المستطاع».

وأضاف: «سنرى إن كنت سأستمر مع الفريق أم لا، ولم يتحدث معي أحد من النادي بشأن تجديد عقدي حتى الآن، لذلك فالأمر ليس بيدي».