استئناف الرحلات الجوية من مطارات غرب موسكو بعد حظر أمني

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، استئناف مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي غربي موسكو رحلاتها، بعد حظر أمني أعقب إسقاط مسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو.

ونقلت «روسيا اليوم» بيان الوكالة، الذي جاء فيه: «لضمان سلامة وأمن رحلات الطائرات المدنية تم فرض قيود مؤقتة على عمل مطارات غربي موسكو الليلة الماضية، رفعت صباح اليوم الأحد».

وأشارت الوكالة إلى تأخر إقلاع 74 رحلة من المطارات المذكورة حتى الساعة 09.05 بتوقيت موسكو صباحا، لافتة إلى تحويل هبوط عشرات الطائرات إلى مطارات احتياطية في مقاطعة موسكو.

يذكر أن الدفاعات الروسية أسقطت 158 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت موسكو، ومقاطعات جنوب غربي البلاد.