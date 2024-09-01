 التنمية الصناعية: إصدار رخص وتقنين المصانع على الأراضي الزراعية قبل هذا التاريخ - بوابة الشروق
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التنمية الصناعية: إصدار رخص وتقنين المصانع على الأراضي الزراعية قبل هذا التاريخ

محمد شعبان
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 1:40 ص | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 1:40 ص

أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه لن يتم إيقاف أي مصنع قائم على أرض زراعية وأنشئ قبل تاريخ 23 أكتوبر 2023، وذلك طالما كان يعمل وينتج.
وقالت خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء السبت، إن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة؛ وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة مع وزارة العدل؛ لتقنين أوضاع هذه المصانع، وإصدار الرخص والسجلات لها.
وأشارت إلى تكليف الفريق كامل الوزير، بأن تعمل الهيئة على استخراج الرخص والسجلات لهذه المصانع، موضحة أن الهدف الفترة المقبلة هو تقنين الأوضاع ودعم الصناعة الوطنية.
وأوضحت أن الهيئة كانت تحيل في السابق ملف هذه المصانع إلى المحافظات للحصول على رخص أو سجلات مشروطة، مؤكدة أن الفريق كامل الوزير أصدر توجيهات بضرورة السماح لكل مصنع باستكمال عمله، والتعامل مع ملف البناء على الأرض الزراعية بتقنين الأراضي ودون تعطيل للإنتاج.

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