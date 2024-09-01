بنتايك: أريد الفوز بالسوبر الإفريقي مع الزمالك

أكد المغربي محمود بنتايك، المنضم لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية من سانت إيتيان الفرنسي، على أن هدفه هو التتويج بكل البطولات مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلن تعاقده رسميا مع بنتايك، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع أحقية الشراء، عقب انتهاء الموسم الجاري.

قال بنتايك في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للزمالك على "فيسبوك":" الزمالك فريق ألقاب، ولم أتردد في الانضمام إليه، فريق كبير وله شعبية على الصعيد العالمي، وليس في إفريقيا فقط".

أشار:" الزمالك يمتلك جمهورا كبيرا، وشاهدت نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، لأني أحب مشاهدة المباريات الكبيرة في إفريقيا".

أوضح:" أعرف العديد من لاعبي الزمالك، خصوصا المغاربة مثل أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد، بالإضافة للمصريين مثل شيكابالا وزيزو وعبد الله السعيد".

أتم بنتايك:"طموحي مثل أي لاعب في الزمالك، أريد الفوز بكل الألقاب، بداية من كأس السوبر الإفريقي.. أريد أن أقدم قصارى جهدي، وأساعد الفريق على التقدم للأمام".