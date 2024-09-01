أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأحد- استعادة جثث 6 (محتجزين إسرائيليين) بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة مؤكدا تحديد هوياتهم، في حين أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم.

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن الأسرى قتلوا بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن الجثث الست عثر عليها في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تشن فيها قوات الاحتلال عملية برية منذ أشهر.

وأضاف هاجاري: "الأسرى قتلوا على أيدي مسلحي حماس، ويتم التحقيق في التفاصيل التي ترد".

وفي وقت سابق اليوم، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن العثور على جثث في قطاع غزة، من دون توضيح عدد تلك الجثث أو هوية أصحابها، ودعا الإسرائيليين إلى "الامتناع عن نشر الشائعات".

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن من بين الجثث الست التي عثر عليها في غزة جثة الإسرائيلي الأمريكي هيرش جولدبرج بولين، معبرا عن حزنه وغضبه لوفاته.

وقال بايدن في بيان "إن القوات الإسرائيلية عثرت في نفق تحت مدينة رفح على جثث 6 أسرى كانت حماس تحتجزهم"، مضيفا "لقد تأكّدنا الآن أن أحد الأسرى كان المواطن الأمريكي هيرش جولدبرج بولين".

وتحدث بايدن عن جون ورايشل والدي الشاب اللذين قال إنهما "دافعا بلا كلل عن ابنهما وعن جميع المحتجزين في ظروف غير مقبولة". وأضاف أنه "يشاركهما حزنهما بشكل أعمق مما يمكن أن تعبّر عنه الكلمات، وأن خبر وفاة بولين يفطر قلبه"، وفق تعبيره.

ورغم أن بلاده تشارك منذ أشهر في مساع للوساطة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، قال بايدن "لا يُخطئنّ أحد، قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى المتبقين".

من جانبها، أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أنها وبايدن "لن يتخلّيا أبدا عن التزامهما بتحرير الأميركيين والرهائن المحتجزين في غزة"، وفق تعبيرها.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- نشرت في أبريل الماضي تسجيلا مصورا للأسير بولين هاجم فيه حكومة بنيامين نتنياهو واتهمه بالإهمال والتقاعس في العمل على الإفراج عنه وعن بقية الأسرى.

- الاحتلال هو المسئول

من جهتها، حملت حركة "حماس" المسئولية عن مقتل الأسرى للاحتلال وذلك بإصراره على مواصلة حرب الإبادة، وللإدارة الأمريكية بسبب دعمها للعدوان.

وقالت حماس -في بيان- إن الأسرى قتلوا بالقصف الإسرائيلي وعلى الرئيس بايدن إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه لإسرائيل.

وأضافت الحركة "كنا حريصين أكثر من بايدن على حياة الأسرى، لذا وافقنا على مقترحه وعلى قرار مجلس الأمن بينما رفضهما نتنياهو".

- "الثمن واحد"

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نشرت ليل السبت رسالة عبر منصة تليجرام بعنوان "الثمن واحد"، أعادت فيها التذكير بتصريحات سابقة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال فيها إن "الثمن الذي ستأخذه المقاومة مقابل 5 أسرى هو الثمن نفسه مقابل جميع الأسرى".

وقبل العثور على الجثث الست كانت إسرائيل تقول إنه ما زال هناك 107 أسرى في غزة، بينهم عدد من القتلى.

وقالت حماس في بيانات سابقة، إن عشرات الأسرى قتلوا جراء القصف الإسرائيلي في أنحاء القطاع خلال الحرب المستمرة منذ 11 شهرا.

ومع كل إعلان عن استعادة الجيش الإسرائيلي جثث أسرى من غزة، تتصاعد الاحتجاجات في إسرائيل والاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعرقلة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.