شركة إدارة ناقلة أعلن الحوثيون استهدافها: الناقلة لم تتعرض لأضرار

قالت الشركة التي تتولى إدارة ناقلة كيماويات ترفع علم ليبيريا وأعلن الحوثيون اليوم الاثنين استهدافها، إنها لم تصب بأضرار ووضعها لا يزال مستقرا تحت قيادة ربانها.

وذكرت شركة الشحن (إيسترن باسيفيك شيبنج) ومقرها سنغافورة في بيان: "نحن على علم بتقارير أمنية تقول إن السفينة التي نديرها سكارليت راي كانت هدفا لهجوم يشتبه أنه من قبل الحوثيين"، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت "نؤكد أن السفينة لم تصب بأي ضرر" وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جماعة الحوثي إنّها أطلقت صاروخًا باتجاه ما قالت إنها الناقلة سكارليت راي المملوكة لشركة إسرائيلية بالقرب من مدينة ينبع السعودي على البحر الأحمر.

وشركة إيسترن باسيفيك شيبنج مملوكة لقطب الأعمال الإسرائيلي إيدان عوفر الذي أسس والده الراحل سامي عوفر قطاع الشحن في إسرائيل.

وتشن جماعة الحوثي في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تقول إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفيما تؤكد الجماعة اليمنية أن هجماتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، فقد توعدت مؤخرًا بتكثيف هجماتها في أعقاب قصف إسرائيلي أسفر عن اغتيال رئيس حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليًّا رفقة عدد من الوزراء بالحكومة في صنعاء.