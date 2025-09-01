﻿الإمارات تعلن عن تعديل وزاري محدود شمل حقيبة الصحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الإمارات، الاثنين، إجراء تعديل وزاري محدود شمل وزارة الصحة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في تدوينة عبر منصة شركة إكس الأمريكية: "بتوجيهات رئيس الدولة (محمد بن زايد) أعلن (نائب الرئيس ورئيس الحكومة) محمد بن راشد آل مكتوم عن تعديل وزاري (محدود)".

ونقل المكتب عن آل مكتوم قوله: "بعد اعتماد رئيس الدولة، نعلن اليوم (الاثنين) عن تعيين أحمد الصايغ وزيرا للصحة في الإمارات".

وقدم الشكر إلى "عبد الرحمن العويس الذي قاد وزارة الصحة خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تغييرات مستمرة لتطوير المنظومة الصحية".

ولفت آل مكتوم إلى أن العويس "سيستمر في حكومة الإمارات وزير دولة لشئون المجلس الوطني".

وفي يناير الماضي، أعلن آل مكتوم، إجراء تعديلات وزارية على الحكومة، في عدة وزارات شملت تعيين وزيرة للبيئة ووزيري دولة للشباب والدفاع.