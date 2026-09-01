بوتين: روسيا وإيران تحافظان على علاقاتهما الاقتصادية والتجارية رغم الظروف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الروسية الإيرانية تتطور بثبات في جميع الاتجاهات، مشيرًا إلى تضامن الشعب الروسي مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل مصالحه.

ولفت بوتين، خلال لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، على هامش قمة منظمة «شنغهاي للتعاون»، التي تعقد في العاصمة القرغيزية بيشكيك، إلى الأهمية الكبيرة للتعاون بين روسيا وإيران في المجال الإنساني.

وأكد أن روسيا وإيران تحافظان على زخم العلاقات التجارية والاقتصادية، رغم الوضع العسكري والسياسي الراهن.

وانعقد اللقاء الثنائي بين الرئيسين على هامش القمة، في ظل تعزيز التعاون العسكري والتجاري بين موسكو وطهران، بينما تواجه إيران حملة عقوبات وضغوطا اقتصادية أمريكية جديدة.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 10 دول، بينها الصين وروسيا والهند وإيران وباكستان، وتمثل دولها نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تؤكد المنظمة أنها ليست حلفا موجها ضد دول أخرى.