محافظ بني سويف: موافقة الصحة على تطوير المستشفى التخصصي يزيد جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

- اكتمال المنشآت الصحية الحديثة يمثل نقلة نوعية في جودة الرعاية الطبية بالمحافظة

تقدم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لموافقته على توصية الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، ببدء الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى بني سويف التخصصي، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.65 مليار جنيه، بخلاف أعمال الموقع العام والبنية التحتية.

وأكد المحافظ، أن هذه الموافقة تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على النهوض بالقطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفى التخصصي يُعد صرحًا طبيًا محوريًا يخدم أهالي بني سويف والمحافظات المجاورة.

وأوضح محافظ بني سويف، أن المحافظة تشهد حراكًا تنمويًا شاملًا في القطاع الطبي، حيث يتزامن هذا المشروع مع تطوير مستشفيات «ناصر العام»، و«ببا المركزي»، و«سمسطا المركزي»، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى أورام بني سويف «مستشفى السرطان».

وأكد أن اكتمال هذه المشروعات سيرفع الطاقة الاستيعابية ويُحدث تحسنًا ملموسًا في خدمات الطوارئ، والرعاية المركزة، والعمليات الجراحية الدقيقة.

من جانبه، بيّن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن أعمال المرحلة الثالثة تُستكمل بناءً على ما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية، وتتضمن ما يلي:

تطوير المباني الحالية: استكمال رفع كفاءة المبنى المطور القائم، مع التطوير الشامل لمبنى الغسيل الكلوي ومبنى الكلى الصناعي.

إزالة مبنى العيادات الخارجية القديم ومبنى التمريض لإعادة إنشائهما وفق أحدث معايير المنشآت الطبية.

إزالة المباني المتهالكة وغير المستغلة داخل نطاق المستشفى.

إجراء التعديلات الهندسية المحققة للبرنامج الوظيفي المعتمد.

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية سير أعمال تطوير المنشآت بالتوازي مع رفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية، داعيًا جميع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة إلى اتباع حلول غير تقليدية لمواجهة التحديات أثناء فترة التنفيذ، لضمان استمرار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين دون انقطاع.