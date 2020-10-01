20 مليون دولار من صندوق أوبك لدعم المشروعات والبنية التحتية في شرق إفريقيا

أعلن صندوق (أوبك) للتنمية تخصيص 20 مليون دولار أمريكي سيقدمها كقروض عبر بنك تنمية شرق إفريقيا لدعم مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة شرق إفريقيا.

وأوضح الصندوق -في بيان اليوم الخميس- أن هذا التمويل يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة شرق القارة السمراء عبر قروض سيقدمها بنك تنمية شرق أفريقيا في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص الذي تضرر بشدة هذا العام بسبب أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وأشار البيان إلى أن هذه الأموال ستسخدم أيضا في تنمية مشروعات البنية التحتية الأمر الذي سيسمح بالنهوض بمستوى تقديم الخدمات الاجتماعية ودعم حركة التجارة وبالتالي توفير بيئية تجارية أكثر تنافسية في منطقة شرق إفريقيا على الأجل القصير.

وقالت فيفيان ييدا المديرة العامة لبنك تنمية شرق إفريقيا -في البيان- إن "عبر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة نتطلع إلى دعم المؤسسات التي توفر فرص عمل وتنمي الاقتصاد الاجتماعي وبالتالي تعزز التكامل الإقليمي"، مضيفة أن "قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ركن أساسي لتنمية اقتصادية مستدامة نظرا لأنه يعد العمود الفقري لاقتصادات الدول الأعضاء في بنك تنمية شرق أفريقيا".

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرض هو الثالث من نوعه الذي يقدمه صندوق أوبك للتنمية إلى بنك تنمية شرق أفريقيا في إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.