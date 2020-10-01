فايلر يغادر مطار القاهرة إلى سويسرا

غادر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مطار القاهرة، إلى سويسرا، بعد إنتهاء مهمته مع القلعة الحمراء، في ظل اقتراب الجنوب إفريقي موسيماني من قيادة الأحمر بدلا منه.

وقرر الأهلي تفعيل بند رحيل المدرب السويسري، في الفترة من 1- 10 أكتوبر الجاري، بدون دفع أي مبلغ مالي، بعد رفض متطلبات فايلر بشأن تجديد التعاقد وإلغاء البند، وذلك وفقا لتصريحات خاصة من داخل النادي.

وقاد فايلر الأهلي، في آخر لقاء له للفوز أمام الترسانة، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يغادر المؤتمر الصحفي عقب المباراة منفعلا بعد سؤال أحد الصحفيين له عن رحيله.

ويستعد الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل أمام الوداد البيضاوي، ذهاباً وإياباً، الشهر الجاري ، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وينتظر أن تقام مباراة الذهاب في 18 من شهر أكتوبر المقبل في الدار البيضاء.