هجوم صاروخي حوثي على ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر

تبنت جماعة الحوثي، هجومًا صاروخيًا على ناقلة نفط قالت إنها بريطانية كانت تُبحر قبالة السواحل الغربية لليمن، ما أدى إلى تضرّرها.

وجاء في بيان تلاه المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: «استهدفتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ... سفينةً نفطيةً بريطانيةً ANDROMEDA STAR في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ أدت إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ».

وقبل ساعات، أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري، بأن سفينة أُصيبت بأضرار إثر تعرّضها لهجومين متتاليين على بُعد 14 ميلًا بحريًا نحو جنوب غرب المخا في اليمن.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إنه خلال الهجوم الأول، شهدت السفينة انفجارًا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم.

وبعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة.

ولم تعطِ الوكالة أي معلومات بشأن سلامة الطاقم.

وكانت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أفادت بأن السفينة الأقرب إلى موقع حادثةٍ شوهدت خلالها ثلاثة صواريخ، هي ناقلة ترفع علم بنما كانت مملوكة سابقًا من جهة بريطانية، لكن تغيرت الملكية في نوفمبر 2023.

وبحسب أمبري، فإن السفينة كانت متّجهة من بريمورسك في روسيا إلى فادينار في الهند.

منذ 19 نوفمبر، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة.