 وزير الصحة الكويتي: شفاء 509 حالات من كورونا بإجمالي 97 ألفا و197 حالة - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 509 حالات من كورونا بإجمالي 97 ألفا و197 حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 3:18 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 3:18 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 509 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 97 ألفا و197 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ509 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 639 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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