وزير الري يوجه بمواصلة إزالة التعديات لاستيعاب زيادة منسوب النيل

- عودة التصرفات إلى معدلات مقبولة في أعالي النيل منتصف أكتوبر

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

كما تم استعراض الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له، وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإدارة فترة أقل احتياجات مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول.

ووجه الدكتور عبدالعاطي، بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

جدير بالذكر أن حالة الفيضان هذا العام عالية، وقد يستمر في الازدياد، وتم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل، وجار متابعة الوارد على مدار الساعة، وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل، وينتظر أن تبدأ التصرفات في العودة إلى معدلات مقبولة في أعالي النيل مع منتصف أكتوبر الحالي.

وطالب وزير الري، اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر بأن تكون في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع الفيضان.