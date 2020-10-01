اليونان تنقذ العشرات من المهاجرين قبالة جزيرة كريت

أعلنت وكالة أنباء أثينا مقدونيا اليوم الخميس أن قوات خفر السواحل اليوناني وجدت قاربا كان في حاجة للمساعدة، ويقل نحو 60 مهاجرا، وقامت بسحبه.

يذكر أن أعداد المهاجرين الذين يحاولون القيام بالرحلة البحرية الخطيرة من تركيا إلى إيطاليا قد زادت خلال الأشهر الأخيرة. ودائما ما تكون قوارب المهربين في حاجة ماسة للصيانة وكثيرا ما تتعطل وهي في الطريق.

وفي حالة القارب الذى سحبه أفراد خفر السواحل اليوناني، كان هذا القارب قد فقد القدرة على المناورة تماما. ومنذ أسبوعين، غرق أربعة أشخاص على الأقل عندما غرق قاربهم.

ويحاول المهاجرون تجاوز اليونان وتجنب الاضطرار لأن يعلقوا في المخيمات المقامة على جزر شرق بحر إيجة.