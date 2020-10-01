ماكرون: أوروبا في حاجة إلى إجراء حوار دقيق مع روسيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، حاجة الاتحاد الأوروبي إلى إجراء حوار "دقيق" مع روسيا؛ لمناقشة عدد من القضايا الثنائية وحل الأزمات المطروحة حاليًا على الساحة الدولية.

وقال ماكرون - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن العلاقات مع روسيا مهمة جدًا بالنسبة إلينا، نحن الأوروبيون. فإننا في حاجة إلى إجراء حوار دقيق مع روسيا، بشأن علاقاتنا الثنائية وكذلك لحل العديد من الأزمات في المنطقة المجاورة لنا".

وأضاف أنه أجرى - مؤخرًا - مناقشات مكثفة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب الأوضاع في بيلاروسيا إلى جانب نزاع ناجورنو كاراباخ.

وشدد على أهمية مناقشة علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن التوترات المستجدة في منطقة شرق المتوسط، حيث تجري أنقرة عمليات استكشاف جيولوجي لمكامن الغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها مع قبرص واليونان.