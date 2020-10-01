إيمانا بأهمية الموسيقى وتأثيرها في حياة الأطفال، تحرص منظمة "روكو روترز" بهيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية على تعليم الأطفال نهج جديد من الموسيقى، من خلال برنامج الموسيقى الكلاسيكية لتساعدهم على تنمية مواهبهم.

تقول روكو أليسيا، مؤسسة منظمة "روكو روترز"، إن الأطفال يذهبون للاستماع إلى الموسيقى والقراءة عنها، وفقا لموقع "هيوستن كرونيكل"، مضيفة أنها تحرص على تخصيص جلسات للأطفال بحضور كبار الموسيقيين، واصطحابهم لمشاهدة الحفلات والأمسيات الموسيقية.

وتابعت: "هذه المبادرة تساعدهم على تذوق الحس الموسيقي، من خلال تقديم العروض وتسليط الضوء على القطع الموسيقية التي كادت أن تندثر، والتركيز على التعرف على مختلف الآلات".

يقول تويتشل، الذي يقوم أيضًا بتدريس الموسيقى في "بارك بلاس"، إن البرنامج مهم لتعليم الأطفال الموسيقى، وتذوق مختلف أنواعها، وهي تجربة مميزة وفريدة من نوعها.

ويضيف أنهم يدرسون عددا من الألوان الموسيقية الكلاسيكية التي تنتمي إلى القرن العشرين، مثل قطعة السيمبالوم، وهي آلة فولكلورية تشبه السنطور، استخدمت في العرض الافتتاحي لفيلم "شيرلوك هولمز" 2009، متابعا أنه يحرص على تعليم الأطفال من خلال النظر إلى الصور، والاستماع إلى المقاطع الصوتية، وخاصة الآلات التقليدية بالبلدان الأوروبية.

وتتابع أليسيا أنها ابتكرت أيضًا رقصة "ستومبي" لمرافقة المقطوعات الموسيقية، كما أنها تستعد لإنشاء سلسلة من مقاطع الفيديو، وتحرص على ربط الموسيقى بالأدب، والصلة بين الموسيقى والأحداث الجارية بما يلائم الأطفال، مثل البرامج ومقطوعات الأوركسترا.

وتقول إنها أنشأت تلك المبادرة لتشارك الموسيقى مع الصغار، إيمانا منها بأنه يمكن لكل شخص أن يكون موسيقيا إذا أراد طالما أنه يحاول، وكل ما يهم هو أن يكون لديه الثقة فيما يؤلف، وبخاصة أن الموسيقى تساعدهم على الشعور بالهدوء في لحظات الفوضى بحياتهم.