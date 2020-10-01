قال الفنان أحمد السقا، إن العلاقة كانت وطيدة بينه وبين محمد سعد ورامز جلال ومجدي كامل وأحمد حلمي أيام عهد السينما، لافتًا إلى أن «كامل» كان متفوقًا في مجال الطبخ.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أن والدة رامز جلال كانت تخاف عليه بدرجة كبيرة، معقبًا: «أنا ورامز عشرة عمر وسنين، كنت أروح آخده بسندويتش المربى والحلاوة والقشطة والكفتة وناكلهم في السكة»، وفقًا لتعبيره.



ولفت إلى أن «جلال» كانت شقيًا طوال حياته، إلا أن الأمر ازداد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن رفقاء دفعته كانوا على تربية وخلق ويحترمون ويقدرون كبار السن.



ووصف أحمد حلمي بأنه «بوهيمي»، متابعًا: «كان يرسم على البالطو وأقوى واحد في مصر يرسم بورتريهات وكل طموحتنا كانت تترجم على الورق، ولا يحضر المواد التي لا يحبها».



وأكد أن «حلمي» من الممثلين الذين طوروا أنفسهم بشكل كبير، مضيفًا: «كانت تجمعنا صداقة ولا يوجد جاحد بيننا، كنا أشقياء ونحب نسهر ونلعب كوتشينة ولكن في نفس الوقت نذاكر».