شوقي: بدأنا في بناء مكتبة هائلة على القنوات التعليمية للطلاب غير القادرين على استخدام الإنترنت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ليس كل طلب قادرًا أو مؤهلًا لاستخدام التكنولوجيا، لذا تم البدء في بناء مكتبة هائلة على القنوات التعليمية، مشيرًا أن تلك المكتبة ستكون المرجع الرئيسي لغير القادرين، حيث ستشتمل على جميع المواد من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية العامة.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المكتبة السابق ذكرها ستكون بديلًا للتواجد في المدرسة، تحسبا لأية توقعات أو احتمالات خاصة بفيروس كورونا المستجد، معقبًا: «بنفكر في أسوء السيناريوهات ومش عايزين الدراسة تقف».

وأوضح أنه يتم ملء المنصات الرقمية بالمحتوى التعليمي لمن يستطيعون التواصل من خلال الإنترنت، منوهًا إلى أن التواجد في المدرسة يظل هامًا.

وأشار وزير التعليم، إلى الرغبة في توزيع الطلاب بالمدارس بشكل جديد، للاحتفاظ بالمسافة والتباعد، معلقًا: «مافيش حل غير إننا نستخدم الأوقات والأيام بشكل مبتكر».

ولفت إلى إرسال أفكار وضوابط لتنفيذ الجداول لمديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، متابعًا: «في الآخر كل مدرسة هيبقى لها جدول، وفلسفة تطبيق الإجراءات الاحترازية ستعود على جميع المدارس».

وأوضح أنه سيتم وضع وسائل متنوعة للتقييم، كتقديم الأبحاث، أو إجراء امتحانات صغيرة، إضافة إلى امتحانات شفهية.