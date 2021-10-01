تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تطبيق نظام جديد لصرف السلع التموينية في الأقصر يعتمد على استخدام تطبيق الكتروني "أبليكيشن" على التليفون المحمول واستمارة استبيان لاختيار السلع الخاصة بالشهر وفقًا لرغبات أصحاب البطاقات التموينية.

وفي إطار تجربة النظام الجديد سيخصص التطبيق للبقالين التمونيين والمنافذ التموينية فقط، وليس المواطنين، حتى يستطيع التاجر أو المنفذ تحديد السلع التموينية التي يريدها أصحاب البطاقات وإبلاغ الوزارة بها ليتم توفيرها قبل ميعاد صرف الحصة التموينية للمواطنين، بما يضمن توفير السلع وفقًا لرغبات المستفيدين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه سيتم تحميل التطبيق على الهاتف المحمول الخاص بالتاجر التمويني بينما سيتم إتاحة استمارة استبيان للتاجر الذي لا يجيد التعامل مع التطبيق لكي يحدد السلع التموينية التي يححتاجها وفق رغبات أصحاب البطاقات.