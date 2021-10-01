العراق: إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق مظاهرات في بغداد

أفاد شهود عيان بأن السلطات العراقية اتخذت اليوم الجمعة إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد على خلفية دعوات لإحياء الذكرى السنوية للمظاهرات الاحتجاحية التي انطلقت في بغداد في الأول من أكتوبر عام 2019.

وذكر شهود العيان أن السلطات العراقية شرعت في وقت مبكر في إغلاق جميع الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد لمنع وصول المتظاهرين إليها ونشر أعداد كبيرة من القوات المسلحة والأمنية.

وبحسب شهود العيان، فإن المظاهرات ستنطلق من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير ومن ثم تنظيم وقفة احتجاجية تحت نصب الحرية بساحة التحرير، في ذكرى ضحايا المظاهرات الإحتجاحية التي شهدتها ساحة التحرير.

وبحسب أرقام من مفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن أكثر من 600 متظاهر قتلوا وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين بعد أن استخدمت السلطات العراقية القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين الذين اكتظت بهم ساحة التحرير ببغداد ومساحات الاعتصام في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء والنجف وميسان والديوانية والحلة وواسط وعدد من المدن العراقية ذات الغالبية الشيعية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وحل أزمة البطالة وإعادة النظر بالعملية السياسية.

وأثمرت المظاهرات الاحتجاجية الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تسلمت الحكم بعد انتخابات عام 2018 وتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة لتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد وفق نظام انتخابي جديد.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد في العاشر من الشهر الجاري أول انتخابات مبكرة بعد مرحلة مابعد التغيير عام 2003 يتنافس عليها نحو 3249 مرشحا بينهم أكثر من 789 مستقلا لاختيار برلمان عراقي جديد يضم 329 نائبا يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربعة المقبلة.