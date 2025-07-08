الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة بريطانيا لإجراء مباحثات حول الهجرة والدفاع وأوكرانيا

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، تمزج بين الأبهة الملكية والمباحثات السياسية الشائكة التي تتعلق بوقف عبور المهاجرين بحر المانش على قوارب صغيرة.

وسوف يحاول ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تقديم خطط بشأن تشكيل قوات الأمن بعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من عدم اهتمام أمريكا بالفكرة ورفض روسيا وقف الأعمال القتالية.

وتعد زيارة ماكرون لبريطانيا لمدة 3 أيام، بدعوة من الملك تشارلز الثالث، أول زيارة يقوم بها رئيس دولة أوروبية لبريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما أنها تعد رمزا لرغبة الحكومة البريطانية في إعادة ضبط العلاقات مع الكتلة الأوروبية التي غادرتها بريطانيا عام 2020.

وسوف يتوجه ماكرون وزوجته بريجيت إلى قلعة ويندسور على متن عربة تجرها الخيول، وسيقيم الملك والملكة كاميلا مأدبة رسمية. وكان الزوجان الملكيان قد زارا فرنسا في سبتمبر 2023.

وسيلقي ماكرون كلمة أمام مجلسي البرلمان البريطاني، قبل أن يجرى مباحثات مع ستارمر بشأن الهجرة والدفاع والاستثمار.

ومن المقرر أن يناقش كبار مسئولي حكومتي الدولتين بعد غد الخميس مسألة عبور السفن الصغيرة، وهي تعد قضية شائكة للحكومات المتعاقبة على جانبي بحر المانش.