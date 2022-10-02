الجزائر توصي رعاياها في بوركينا فاسو بمراعاة تعليمات السلامة والحذر



دعت الجزائر رعاياها المقيمين في مدينة واجاودوجو عاصمة بوركينا فاسو إلى التقيد بتعليمات السلامة والحذر في أعقاب انقلاب الجيش على رئيس المجلس العسكري الكولونيل بول هنري سانداوجو داميبا.



وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم السبت، إنها تتابع عبر سفارة الجزائر في العاصمة واجاودوجو، عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في بوركينا فاسو، مطمئنة بأنه لم "يتم الإبلاغ عن أي حادث يتعلق بمواطنينا".



ونبّهت إلى أن "الجزائريين المقيمين أو العابرين في مدينة واجاودوجو مدعوون للبقاء في أماكن إقامتهم ومواصلة مراعاة تعليمات السلامة والحذر من خلال تجنب أي تنقل غير ضروري".



كما دعت الرعايا الجزائريين في بوركينا فاسو إلى "البقاء في تواصل دائم مع السفارة الجزائرية في واجاودوجو عبر أرقامها الرسمية".