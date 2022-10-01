سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في اتجاه البحر

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي اليوم السبت، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية.



وقال الجيش إن الصاروخين حلقا صوب بحر اليابان، المعروف في كوريا الجنوبية باسم البحر الشرقي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار أي نوع من الصواريخ الباليستية.



وتعد تجربة اليوم السبت رابع تجربة إطلاق في أقل من أسبوع. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجربة لصاروخ أول أمس الخميس، بعد ساعات من زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لكوريا الجنوبية.



وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، في بيان، إنه لا يوجد تهديد فوري للولايات المتحدة أو حلفائها، لكنها شددت على "التأثير المزعزع للاستقرار" للبرامج الصاروخية لكوريا الشمالية.



وأضاف البيان أن "التزام الولايات المتحدة بأمن جمهورية كوريا واليابان صارم".