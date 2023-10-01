تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للشركات ومنتجي الكهرباء

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رفعت تركيا، أسعار الغاز الطبيعي للشركات ومنتجي الكهرباء؛ مما زاد من الضغوط التضخمية التي أجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن الإعلان الخاص بشركة "بوتاس" للغاز التي تديرها الدولة، والذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت، يتضمن الصناعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن زيادة نسبتها 20% في أسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين، والتي تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

من ناحية أخرى، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 2150 نقطة أساس، في أربعة اجتماعات متتالية، لنسبة تصل إلى 30%.

وتسارع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 59% في شهر أغسطس، مع زيادة شهرية بنسبة 9.1%، مدفوعا بانخفاض قيمة الليرة وزيادة الضرائب.