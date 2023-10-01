حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين في الإمارات: رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غدا، صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، تكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وذكر المركز -في نشرته اليومية- أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50، والثاني عند الساعة 03:30، والجزر الأول عند الساعة 08:26، والثاني عند الساعة 21:11.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:59، والثاني عند الساعة 00:00، والجزر الأول عند الساعة 17:39، والثاني عند الساعة 06:02 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أبوظبي 37 27 80 40

دبي 36 29 85 40

الشارقة 37 26 85 40

عجمان 38 29 85 45

أم القيوين 36 25 85 40

رأس الخيمة 37 24 85 30

الفجيرة 36 29 70 35

العـين 37 26 80 25

ليوا 39 25 85 20

الرويس 37 25 80 40

السلع 40 26 80 20

دلما 36 30 80 40

طنب الكبرى 32 30 75 45

طنب الصغرى 32 30 75 45

أبو موسى 32 31 75 45