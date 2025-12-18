مجلس نقابة المهندسين: تطبيق برنامج الفرز الإلكتروني مع التقليدي في انتخابات النقابة المقبلة

وافق مجلس نقابة المهندسين على تطبيق برنامج "الفرز الإلكتروني الذكي في انتخابات النقابة القادمة، مع استمرار النظام التقليدي الورقي في عملية التصويت.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه بجلسة رقم 51، على تشكيل لجنة للقاء رئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري، لإبداء الرأي القانوني في إمكانية التأجيل أو التبكير للانتخابات بسبب حلول شهر رمضان المبارك.

ووافق المجلس التصديق على العمل بتمثيل الشعب الهندسية السبع في مجالس النقابات الفرعية التي أجريت عليه انتخابات النقابة لعام 2022 في انتخابات النقابة العامة، عدا نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط يتم تحديثه في 2025/12/31 بناء على طلب النقابة الفرعية، والتصديق على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات النقابة برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة - أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين والدكتور المهندس محمد عباس - وكيلا للجنة. والمهندس الاستشاري السيد حسن - مقررا، وعضوية كل من المهندس هشام المناوي، والمهندس محمد ثروت فتح الباب والمهندس ماجد المغربي، والمهندسة زينب شاور.

كما وافق المجلس على التصديق على القرار السابق بوقف كافة الإجراءات الخاصة بأرض بدر مع تفويض المهندس هشام أمين - عضو المجلس ورئيس اللجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار في بحث الأمر والإفادة الجلسة المقبلة.

ووافق المجلس أيضا على إحالة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى الشئون القانونية للنقابة للدراسة والعرض على المجلس.

واعتمد المجلس فتح الباب لمشروع الرعاية الصحية والتصديق على رفع حد سقف المساهمة في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2026 إلى 75000 جنيه على أن يغلق باب الاشتراك يوم .2026/3/31 بشكل نهائي، والموافقة على البدء في إجراءات تخصيص أرض في حدود 500م2 لإنشاء مقر للنقابة الفرعية بمدينة بني سويف الجديدة.

ووافق المجلس على تكريم مهندسي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على ما تم من إصلاح وتعديل الخلل الحادث في طائرات إيرباص 320.

ووجه المجلس الشكر للمهندس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان لجهوده في إنهاء الإجراءات الخاصة بالأرض المقام عليها مقر النقابة بمدينة أسوان، وتوجيه الشكر للمهندس حافظ عوض - رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالسويس على جهوده في إنشاء نقابة فرعية للمهندسين بمحافظة البحر الأحمر.

واحال مجلس نقابة المهندسين طلب تغيير المقر الانتخابي الرئيسي من مقر النقابة الفرعية بكفر الشيخ ليكون بأحد القاعات الكبرى أو الأندية الموجودة بالمدينة، إضافة إلى فتح مقرين انتخابيين بمركزين من مراكز المحافظة الي مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ للدراسة.

كما وافق على تطوير ترميم ودهانات واجهة المقر الرئيسي لنقابة المهندسين بمحافظة المنوفية، واعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للقيد والمعادلات، واعتماد محاضر اجتماعات لجنة الإعانات المرضية.