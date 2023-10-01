تصاعد المخاوف الأمريكية إزاء بطء انتقال السلطة في جواتيمالا

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء الجهود المستمرة لتقويض الانتقال السلمي للسلطة إلى رئيس جواتيمالا المنتخب بيرناردو اريفالو.

ومن المقرر أن يتولى اريفالو السلطة في يناير بعد الفوز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أغسطس، حيث ظل في السباق وسط محاولات متكررة لإلغاء النتيجة. وقال مؤخرا إنه سينسحب مؤقتا من العملية الانتقالية بعدما داهم مملثو الادعاء العام مكاتب انتخابية وفتحوا صنادق اقتراع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخارجية قولها في بيان اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات "لفرض قيود على منح تأشيرات للأفراد الذين يواصلون تقويض ديمقراطية جواتيمالا، ومن بينهم أعضاء حاليون وسابقون في الكونجرس وشخصيات قضائية وآخرون منخرطون في مثل هذا السلوك".

وتصاعدت الأزمة السياسية في جواتيمالا أمس السبت حيث داهم ممثلو الادعاء أعلى محكمة انتخابية في البلاد بحثا عن وثائق تتعلق بالانتخابات الرئاسية.

ودخل وكلاء مكتب النائب العام مقر المحكمة العليا للانتخابات وصادروا القوائم الرسمية للنتائج الخاصة بمراكز الاقتراع.

وبعد أن تملكتهم حالة من الذعر، حاول القضاة منع مصادرة الوثائق وانخرطوا في مشاجرات مع مسؤولي الادعاء.

وقالت القاضية بلانكا ألفارو بصوت يغلب عليه الحزن: "هذا فصل آخر في تاريخ بلدنا. لا يسعنا إلا أن نأمل أن ينتهي الأمر بشكل جيد. لقد تم بالفعل إعلان نتيجة الانتخابات رسميا، وهذا لا يمكن تغييره".

ووصف رافائيل كوروتشيتشي، رئيس مكتب المدعي الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب، المداهمة بأنها "عملية إنقاذ للديمقراطية، عملية إنقاذ للسيادة".

واتهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية بالتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، ولكن لم يتم تقديم مبرر محدد لعملية اليوم المثيرة.

وانتخب برناردو أريفالو، وهو ناشط تقدمي مناهض للفساد، رئيسا جديدا لجواتيمالا في جولة الإعادة. وصدم نجاحه المراقبين السياسيين.

ومنذ ذلك الحين يحاول المدعي العام كونسويلو بوراس وكوروتشيتشى تعليق عمل حزبه، مشيرين إلى مخالفات انتخابية وأسباب أخرى.

ويقول منتقدون إنهم يحاولون تقويض إرادة الناخبين، وإلحاق الضرر بأريفالو قبل توليه منصبه، وحماية النخبة السياسية الراسخة في جواتيمالا.