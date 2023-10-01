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كلوب يتحدث عن إصابة جاكبو

محمد ثابت
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 2:21 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 2:21 م

يتمنى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ألا تكون إصابة لاعبه كودي جاكبو في مباراة توتنهام خطيرة.

وكان جاكبو قد تعرض للإصابة خلال مباراة توتنهام، مساء أمس السبت، وظهر ذلك بوضوح حين لم يتمكن من الاحتفال بالهدف الذي سجله في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وتحدث كلوب عن إصابة جاكبو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول:" تلقى كودي جاكبو ضربة قوية قبل أن يسجل، قبل تسديدة الهدف شعر بالألم، بسبب الخطأ السابق".

أضاف الألماني:" رأيت جاكبو يسير وهو يعرج في نفق غرفة خلع الملابس بين الشوطين، ثم ارتدى ضمادة".

أشار كلوب:" مشكلتي الكبرى هي أنني خسرت 2 من اللاعبين بسبب الطرد وربما يكون جاكبو الثالث، إنه أمر سيئ حقا، لذا علينا أن نتعامل مع ذلك".

أوضح كلوب:" هل إصابة جاكبو سيئة؟ ربما، لا أعرف".

وكان ليفربول قد أكمل اللقاء بـ 9 لاعبين في آخر 20 دقيقة وخسر بهدف عكسي قاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد توتنهام لـ 17 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع.


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