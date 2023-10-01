وزير النقل: نطور ميناء السخنة حتى يصبح عملاقا ومتطورا

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنجازات الدولة المصرية، خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع النقل.

وقال خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، إن الوزارة عملت على تطوير ميناء السخنة، حتى يصبح عملاقًا وكبيرًا ومتطورًا.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون ميناء السخنة أحد مكونات الممرات اللوجستية التي تنفذها النقل؛ للتكامل مع القطار السريع والطرق الرئيسية وغيرها، وتنفيذ مهمتها في إطار خطة الحزام والطريق.

وذكر أن الرئيس السيسي بالانتهاء من الميناء بالكامل قبل عام 2025، معقبًا: «في نوفمبر 2021 بمؤتمر النقل الذكي، بقول لحضرتك اشتغلنا في المرحلة الأولى، كنت هتفتك بيا، وقلت لي معندناش حاجة اسمها مرحلة أولى وثانية».

وأكد أن الـ23 كم أرصفة الخاصة بالميناء ستكون مطورة، وتشمل طرقًا خرسانية على أعلى مستوى، وخطوط سكك حديد ديزل وكهرباء.

وأضاف: «سلمنا للشركات أول محطة للعمل بالتوازي معنا، حتى تكون لدينا 23 كم أرصفة بأعماق 18 مترا و29 كم مربع مساحة إجمالية للميناء، ويصبح ميناء محوريا رئيسيا مع الإسكندرية».

ونوه أن «ما تم إنجازه في ميناء السخنة في 5 سنوات ما بين 2021 إلى 2025، يساوي 4 أضعاف ما تم إنجازه في 15 عاما».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.