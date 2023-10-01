النرويج تشارك في محاضرة بمناسبة ذكرى تأسيس مكتبة الإسكندرية

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أعلنت سفارة النرويج بالقاهرة، اليوم، عن مشاركة شركة (سنوهيتا) النرويجية في محاضرة، في 10 أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى العشرين لتأسيس مكتبة الإسكندرية.

وقالت السفارة في بيان إن الحدث الذي يحمل عنوان "إحياء الأسطورة" سيكون مفتوح للجمهور وينظمه مركز بحوث الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط ​​والسفارة النرويجية في القاهرة بالتعاون مع شركة سنوهيتا.

وبحسب البيان قامت شركة سنوهيتا بتصميم مكتبة الإسكندرية التي افتتحت عام 2002 بتكلفة 230 مليون دولار.

وتبلغ مساحة المكتبة 80 ألف متر مربع وتسع لـ8 مليون كتاب ومجلد على 11 طابق وتضم قاعات للمناسبات الثقافية والمحاضرات.