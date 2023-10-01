بريطانيا تعزز وجود حلف الناتو لحفظ السلام في كوسوفو مع تصاعد التوترات

تعتزم بريطانيا زيادة مساهمتها بقواتها في بعثة حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو وسط مخاوف بشأن حشد الجنود الصرب على الحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد، أن 200 جندي إضافي سيعززون الوحدة البريطانية التي يبلغ قوامها 400 جندي الموجودة بالفعل في كوسوفو في إطار مناورات سنوية.

وقال رئيس أركان الدفاع توني راداكين، في بيان اليوم الأحد: "إن تقديم دعمنا لقوة كوسوفو (كفور) يؤكد التزامنا الثابت تجاه حلف شمال الأطلسي وأمن منطقة غرب البلقان".

ويأتي نشر القوات استجابة لطلب من الحلف الدفاعي الغربي.

واشتعلت التوترات المتزايدة اليوم الأحد الماضي عندما اشتبك ما لا يقل عن 30 من القوات شبه العسكرية الصربية المدججة بالسلاح في قتال مع شرطة كوسوفو في قرية بانيسكا، المعروفة أيضا باسم بايسكي، بالقرب من ميتروفيتشا في شمال كوسوفو.

وقتل ثلاثة مهاجمين صربيين وشرطي من كوسوفو. وردا على الأحداث، قال حلف شمال الأطلسي إنه يعتزم تعزيز قوة حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو التي يقودها في كوسوفو.

وأعلن البيت الأبيض أمس الأول الجمعة أيضا إن صربيا تنفذ انتشارا عسكريا "كبيرا" و"غير مسبوق" يشمل المدفعية والدبابات والقوات على طول الحدود.

وانفصلت كوسوفو، التي يسكنها الألبان اليوم بشكل حصري تقريبا، عن صربيا في عام 1999 بعد تدخل حلف شمال الأطلسي وأعلنت استقلالها في عام 2008، ويعترف أكثر من 100 بلد باستقلال كوسوفو، بيد أن صربيا تطالب بعودة مقاطعتها السابقة.