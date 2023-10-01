بريطانيا تعتزم نقل تدريب الجنود الأوكرانيين إلى بلادهم

أظهرت خطط كشفها وزير الدفاع البريطاني الجديد جرانت شابس، أنه يمكن نقل التدريب العسكري البريطاني المتزايد للجنود الأوكرانيين إلى أوكرانيا نفسها.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن شابس تحدث مع قادة الجيش بشأن نقل "مزيد من التدريب" إلى أوكرانيا، كما دعا شركات الدفاع البريطانية إلى إقامة انتاج في البلاد.

وقال شابس في حوار مع صحيفة تليجراف إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بشأن مساعدة البحرية الملكية في الدفاع عن السفن التجارية في البحر الأسود.

وأضاف أن بريطانيا تدرس سبل تأهيل أوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويشار إلى أن أكثر من 20 ألف مجند من أوكرانيا تلقوا تدريبات في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022، ولكن دول الناتو تتجنب إقامة برامج التدريب في أوكرانيا بسبب المخاوف من تورط الأفراد في المعركة مع روسيا.

وقال وزير الدفاع إنه تحدث مع زيلينسكي الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن بريطانيا يمكن أن تقوم بدور أكثر فعالية في البحر الأسود، حيث تستهدف روسيا سفن الشحن.

وقال بريطانيا دولة بحرية لذلك يمكننا المساعدة وتقديم النصيحة، خاصة وأن المياه تعد مياها دولية.