وفاة 9 أشخاص على الأقل بعد انهيار بمنجم للذهب في زيمبابوي

لقي تسعة على الأقل من عمال منجم ذهب غير رسمي، حتفهم بعد انهيار عمود في المنجم، طبقا لما قاله اتحاد عمال المناجم في زيمبابوي ومهندس في الموقع.

وقالت رئيسة الاتحاد هنريتا رشوايا أمس السبت، إنه تم انتشال 4 جثث حتى الآن، بينما لا تزال 5 جثث أخرى عالقة تحت الأنقاض، طبقا لما ذكره موقع "أفريكا نيوز" الإخباري اليوم الأحد.

غير أن عمليات انتشال الجثث معقدة؛ بسبب عدم ثبات عمود المنجم.

ووقع الحادث أمس الأول الجمعة.

وقال مهندس المنجم حسين فيري: "من الصعب انتشال الجثث نظرا لأن المنجم مازال ينهار. في كل مرة، نحاول فيها، يصبح الأمر خطرا على حياتنا أيضا".

ووقع الحادث في منجم "باي هورس" بمنطقة "تشيجوتو" على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب العاصمة هراري.