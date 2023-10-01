وزير النقل يكشف تفاصيل زيادة مساحة الطرق والكباري في مصر خلال 9 سنوات

استعرض وزير النقل تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروع القومي للطرق، خلال فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية باليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، اليوم الأحد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي قدم خلالها أبرز إنجازات الدولة في قطاع النقل خلال 9 سنوات.



وقال وزير النقل، في كلمته، إن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة (2014-2024) بقطاع مشروعات الطرق والكباري 530 مليار جنيه.



وأضاف أن شبكة الطرق الرئيسية في 2014 كانت بطول 23.5 ألف كيلو متر، و38 كوبري نيل و1500 كوبري / نفق (طرق رئيسية /مزلقانات) و125 ألف كيلو متر طرق محلية.



وأوضح أنه في 2023 بلغ التنفيذ إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30,5 ألف كيلومتر، وتطوير 10 آلاف كيلو متر من الشبكة الحالية، وإنشاء 13 محور جديد وإنشاء 935 كوبري ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق، بجانب رفع كفاءة 41 ألف كيلو متر من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.



وأشار وزير النقل إلى أنه من المستهدف في 2030 إنشاء 3 آلاف كيلو متر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كيلو متر وتطوير 4 آلاف كيلو متر من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالي 14 ألف كيلو متر، وإنشاء 21 محور جديد لتصبح المحاور 72 محور وإنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري / نفق، كما سيتم رفع كفاءة 34 ألف كيلو متر الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة، مستعرضا عدد من الطرق التي تم تطويرها مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي وطريق سفاجا مرسى علم من خلال استعراض حالة هذه الطرق في 2014 و2023.



كما استعراض مشروعات الطرق الرئيسية إنشاء جديد مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الإقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة.



- مشروعات المحاور والكباري في محافظات الجمهورية



وأشار الوزير إلى أنه في يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبري على النيل فقط، لافتا إلى أن خطة الوزارة تستهدف عدد من المحاور مثل محور كلابشة وجرجا وبنها وقوص وسمالوط.



وأكمل أنه فيما يتعلق بمشروعات الكبارى العلوية (كبارى أعلى المزلقانات)، فقد تم إنشاء 28 كوبري، كذلك تم إنشاء (907) كوبري / نفق من الكباري العلوية، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وطرق المبادرة الرئيسية حياة كريمة ففي عام 2023 إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 3 آلاف كيلو متر.



- رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية



وأشار الوزير إلى المقارنة بين الوضع في 2014 و2023 من حيث المعدات والتقنيات الحديثة لصيانة الطرق، ففي 2023 أصبح يوجد (56) مجموعة FDR وعدد (3) مجموعة CIR، وكذلك مقارنة بين عامي 2014 و2023 في مجال مجموعات الرصف الخرساني، حيث أصبح في 2023 يوجد 12 مجموعة رصف خرساني.