السعودية تدين وتستنكر إقدام متطرف في السويد على حرق نسخة من المصحف

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء.



وجددت الوزارة في بيان لها، صباح الأحد، «التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكل هذه الأعمال السافرة؛ التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير؛ لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم».



وشددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء pic.twitter.com/FvnHtALtye — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 1, 2023

وأمس السبت، أحرق المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا، مجددا نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو، تحت حماية الشرطة التي اعتقلت شخصين كانا من ضمن المحتجين على هذه الواقعة.



ويأتي ذلك بعد أن حصل سلوان موميكا، الذي نظم عددا من فعاليات حرق القرآن الكريم، على إذن لإقامة فعالية جديدة في مدينة مالمو السويدية.



وأظهر مقطع فيديو اعتقال الشرطة السويدية بعض الأشخاص الذين احتجوا على هذا الفعل.