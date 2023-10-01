علق الإعلامي خيري رمضان، على كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر «حكاية وطن» السبت، والذي استعرض حصاد إنجازات الدولة المصرية على مدار تسع سنوات من التنمية.

وقال خلال تقديم برنامج «حديث المدينة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، إن مواجهة ومصارحة الشعب مسئولية كبرى لا سيما وأن الفترة الحالية تشهد ضغوطا مجتمعية؛ نتيجة الإصلاح الاقتصادي.

ولفت النظر إلى بكاء الدكتور مصطفى مدبولي متأثرا أثناء إلقاء كلمته وتحديدا خلال مقولته: «إحنا بنبني بلد لأولادنا، بلد ممكن مش لنا، الأجيال الحالية هي من تعاني من دفع فاتورة الإصلاحات والبناء؛ لكن ثقوا في الله وفي المسار».

وعلق «رمضان»: «الدكتور مدبولي أثناء كلمته بكى، مش عارف عينيه كانت حمراء من البكاء والتأثر أم من السهر والتعب، لأن في الحقيقة عندما تقف وتنظر إلى الخلف وأنت في منتصف الرحلة؛ وتجد الناس بتخبط وتقطع فيك؛ بيكون شيء قاسي خاصة لما تكون شغال طوال الوقت».

وتابع: «الحق ليس في كل الأحيان مع الناس، لكن عندما تحدثني عن الأزمة الاقتصادية وظروف المعيشة؛ مش هعرف أتكلم لأن من أكبرنا إلى أصغرنا يعاني، أنا شخصيا لا أحترم من يرى الإنجازات ولا يرى السلبيات، ولا أحترم من يرى السلبيات ولا يرى الإنجازات».

وشدد على ضرورة النظر بعين من الحياد والموضوعية اتجاه ما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية، قائلا: «مصر عندها أساس تقدر تصعد به للمستقبل، عوائد هذه المشروعات سوف يجنيها أولادنا، لكن في نفس الوقت عايزين نلحق الآباء، لو كانت رواتبنا حلوة مكنش في مشكلة في ارتفاع الأسعار؛ لكن رواتب وحشة فبالتالي المعاناة جوانا، لكن هذا لا يمنعنا أن نرى الحاجات الجميلة الكثيرة اللي حصلت».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مؤتمر «حكاية وطن» والذي يستمر على مدار 3 أيام، بحضور عدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.