مصادر لوكالة مهر: إيران تدرس مدى ضرورة ودقة الطلب الأمريكي بشأن المفاوضات

فادت وكالة "مهر الإيرانية" نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الخارجية الإيرانية تدرس "مدى ضرورة ودقة" الطلب الأمريكي وكيفية عقد جولة جديدة من المفاوضات.

وأضافت المصادر أن واشنطن طلبت عبر وسطاء مواصلة المفاوضات مع إيران.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران لم تطلب عقد أي لقاء مع مسئولين من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.

وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد قال إنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار ترامب إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت المفاوضات قد بدأت في أبريل، لكنها توقفت بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الشهر الماضي.