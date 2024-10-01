الكشف على 1171 مواطنا مجانا ضمن أعمال القافلة الطبية في قليوب

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في القليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية شرف الدين يومي الإثنين والثلاثاء، وتم الكشف خلالها على 1171 مواطنا مجاناً، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

فيما تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال – الجراحة - النساء- تنظيم الأسرة - الأسنان -رمد- جلدية ).

وأتاحت القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.