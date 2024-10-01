لحظة إطلاق إيران صواريخها على إسرائيل في عملية الوعد الصادق 2

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بثت وكالة تسنيم الإيرانة، مشاهد لإطلاق الصواريخ على إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة، إن المشاهد توثق عملية "الوعد الصادق 2 " وتظهر إطلاق الصواريخ الايرانية الباليستية من نوع عماد وقدر باتجاه العمق الإسرائيلي.

وبينت المشاهد، أن عملية إطلاق الصواريخ جرت من مناطق عدة في إيران.

https://twitter.com/Tasnimarabic/status/1841210826897674659

يُشار إلى أن عملية الوعد الصادق 1 كانت قد نُفِّذت في أبريل الماضي، في هجوم كان قد جاء ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.