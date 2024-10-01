عمرو أبو العز: رحيل إمام عاشور عن الزمالك «بفعل فاعل»

اعترف عمرو أبو العز، المدير الإدارى للزمالك، بأمنيته في عودة إمام عاشور لقلعة ميت عقبة، مرة أخرى، مؤكدا رحيله عن الفارس الأبيض بفعل فاعل.

قال عمرو أبو العز في برنامج «الماتش» الذي على قناة «صدى البلد»،:" إمام عاشور حاليا مركز في حاجات تانية غير الكورة، وبعيد تماما عن مستواه مع الأهلي ".

أضاف:" إمام عاشور رحل عن الزمالك بفعل فاعل، وأتمنى عودة إمام عاشور إلى نادي الزمالك مرة أخرى".

أتم:" إمام عاشور وعبد الله جمعة وقعا في نفس التوقيت ولكن تم توثيق عقد عبد الله فقط، إمام عاشور كان لاعبًا ملتزمًا داخل الزمالك، ومكنش بيسهر مش ده إمام عاشور.. الآن هو بعيد تمامًا عن مستواه، وخناقته مع نبيل دونجا عصبية ملعب".