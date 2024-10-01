انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يوجد 60 سفينة تباشر عملها، كما تم دخول وخروج 25 سفينة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة.

وأضاف ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تداول 2080 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1120 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 960 حاوية بما يشكل 46.2% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 151 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل، وصب جاف، وبضائع عامة، وترانزيت.

ووجه اللواء أحمد حواش رئيس ميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافة صوره.