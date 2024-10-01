كيف سيبدو هجوم إيران المحتمل على إسرائيل؟ توقعات أمريكية تجيب

قال مسئول في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي "وشيك" على إسرائيل. ولم يقدم المسئولون في البيت الأبيض فوراً أي أدلة تدعم هذه النتائج المخابراتية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المسئولين، الذين طلبوا عدم كشف هويتهم لمناقشة المعلومات المخابراتية العسكرية، قولهم إن حجم الهجوم الإيراني المحتمل ليس واضحاً، لكنه قد ينطوي على مزيج من الطائرات بدون طيار وصواريخ.

وطلبت السفارة الأمريكية في إسرائيل من موظفيها العودة إلى الوطن، والاستعداد لدخول الملاجئ، وهو أول أمر من نوعه منذ شهور.

من جانبه، قال مسئول أمريكي آخر لوكالة "رويترز" للأنباء إن الهجوم الصاروخي الإيراني قد يكون كبيراً بحجم الهجوم الذي وقع في أبريل وربما أكبر، حال تم المضي قدما فيه.

**تعهد إيراني بالانتقام

كانت طهران تتعهد بالانتقام بعد سلسلة من عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل.

ويعتقد البيت الأبيض أن هذا الرد الانتقامي على وشك البدء، وحذر بالفعل من تداعيات جسيمة على إيران.

وقال مسئول إسرائيلي بارز لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن أحدث معلومات مخابراتية تفيد بأن الهجوم سينفذ خلال الساعات القليلة المقبلة، مضيفا أن التحذير الأمريكي جاء قرابة الظهر بالتوقيت المحلي.

وتأتي التحذيرات من الهجوم الوشيك بعد ساعات من تصعيد إسرائيل صراعها مع حزب الله، من خلال شن اجتياح بري على جنوب لبنان.

ومنذ شهرين، توعدت إيران بالانتقام ضد إسرائيل، منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ولم ترد إيران بعد على هذا الهجوم، كما رفضت حث حزب الله على شن هجوم ضد إسرائيل على مدار الأسبوعين الماضيين.

وكان المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون قلقين من أن اجتياحا برياً إسرائيلياً واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، سيدفع إيران إلى تغيير المسار والانخراط مباشرة أكثر لإنقاذ الجماعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري إن الولايات المتحدة أبلغتهم بالاستعدادات الإيرانية لإطلاق صواريخ على إسرائيل بشكل وشيك، لكن دون أن يتم رصد "أي تهديد جوي من إيران" بعد.

ولم يلمح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى كيف سيكون الرد الإيراني على الهجوم الذين أسفر عن اغتيال نصرالله، بخلاف ما قاله جنرال إيراني بارز حول أن الحكومة الإسرائيلية "المجرمة" "ستندم على أفعالها".

يذكر أن إيران شنت هجوماً هائلا بالطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل في أبريل؛ رداً على غارة جوية إسرائيلية أخرى أسفرت عن مقتل جنرال إيراني في سوريا، والتي مثلت المرة الأولى التي تهاجم فيها إيران الأراضي الإسرائيلية مباشرة.