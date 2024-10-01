الجيش الإسرائيلي يعلن فرض قيود بمعظم المناطق بعد القصف الأخير من لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، فرض قيود بمعظم المناطق بعد القصف الأخير من لبنان.

وأفادت فضائية «العربية»، بأن السلطات أعلنت حالة طوارئ من الدرجة الثانية في تل أبيب ووسط إسرائيل والقدس، وذلك حسب ما أوردته في خبر عاجل لها.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى تغيير التعليمات للجمهور، وتقليل الأنشطة والتجمعات في الكرمل ووادي عارة ووسط إسرائيل والقدس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن «صافرات الإنذار دوت في وسط إسرائيل إثر إطلاق مقذوفات من لبنان».

من جهته، أفاد حزب الله اللبناني، الثلاثاء، بإطلاق صواريخ على مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووحدة مخابرات عسكرية على مشارف تل أبيب، الثلاثاء.

وذكر في بيان أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية الواقعة قرب مدينة تل أبيب، بصليات صاروخية من نوع فادي 4.