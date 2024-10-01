حزب الله: استهدافنا تحركات لجنود إسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني استهداف تحركات للجنود الإسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة و كفركلا جنوب لبنان بالأسلحة ‏المناسبة و"حققوا فيهم إصابات مؤكدة".



وقال الحزب في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الاثنين 30-09-‌‏2024 تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏العديسة وكفركلا بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".‏

واصدر حزب الله سلسلة بيانات حزل تنفيذ مقاتليه عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات شمال إسرائيل بتاريخ الإثنين 30-09-2024. وشملت تلك الهجمات:

1- استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية و"تحقيق إصابات مباشرة".

2- استهداف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2‏، "كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

3- "استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

4- "استهداف مستعمرة جيشر هزيف بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

5- "استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

6- "استهداف مستعمرة كابري بصلية ‏صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

7- "استهداف مستعمرة كفر جلعادي ‌‏بصاروخ نور".

8- "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية".

9- "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".

10- "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مربض الزاعورة بصلية صاروخية".



11- "استهداف عدد من الكريات شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية من فادي 1، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

12- "استهداف مجاهدونا قوة لجنود العدو الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة".‏

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ مساء الاثنين غارات عنيفة ومتواصلة على ضاحية بيروت الجنوبية .