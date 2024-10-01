حزب الله: استهدافنا تحركات لجنود إسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني استهداف تحركات للجنود الإسرائيليين في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة و كفركلا جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة و"حققوا فيهم إصابات مؤكدة".
وقال الحزب في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الاثنين 30-09-2024 تحركات لجنود العدو الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".
واصدر حزب الله سلسلة بيانات حزل تنفيذ مقاتليه عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات شمال إسرائيل بتاريخ الإثنين 30-09-2024. وشملت تلك الهجمات:
1- استهداف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية و"تحقيق إصابات مباشرة".
2- استهداف قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2، "كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
3- "استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
4- "استهداف مستعمرة جيشر هزيف بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
5- "استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
6- "استهداف مستعمرة كابري بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
7- "استهداف مستعمرة كفر جلعادي بصاروخ نور".
8- "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في بيت سيدا بالأسلحة الصاروخية".
9- "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".
10- "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مربض الزاعورة بصلية صاروخية".
11- "استهداف عدد من الكريات شمال شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية من فادي 1، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".
12- "استهداف مجاهدونا قوة لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ مساء الاثنين غارات عنيفة ومتواصلة على ضاحية بيروت الجنوبية .