محافظ الشرقية يفتتح الدورة الـ29 لمهرجان الخيول العربية الأصيلة بالعاشر من رمضان

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بمدينة العاشر من رمضان، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، تحت رعاية وزارات التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، وجهاز مدينة العاشر من رمضان، وجمعية المستثمرين.

شهد الافتتاح حضور عدد من المحافظين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القبائل العربية، والقيادات التنفيذية والعسكرية، بجانب أصحاب المزارع وأعضاء نوادي الفروسية ومحبي الخيول من مصر وخارجها.

أكد المحافظ أن المهرجان هذا العام يشهد مشاركة أكثر من 167 حصانًا، بواقع 104 مشاركات في مسابقات جمال الخيل من (مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، إيطاليا)، و63 مشاركًا في مسابقات أدب الخيل، مشيرًا إلى أن المهرجان يعزز مكانة الشرقية كحاضنة للفعاليات الرياضية والتراثية الكبرى.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني وعرض للفرسان حاملين أعلام الدول المشاركة، أعقبها عروض مميزة لاتحاد الشرطة الرياضي في الفروسية والرماية بالقوس والسهم والتقاط الأوتاد، إلى جانب استعراضات مثيرة من الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية باستخدام الطائرات والهليكوبتر.

كما تخللت الاحتفالية فقرات فنية قدمتها فرقة الشرقية للفنون الشعبية والتنورة ورقصات الحصان، في لوحة تراثية عكست أصالة المحافظة.

قال الأشموني في كلمته إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي السياحة والرياضة، مشيرًا إلى أن المهرجان يجسد الهوية الوطنية ويحافظ على الموروث الحضاري، وموجهًا الشكر للجهات المنظمة والرعاة ووسائل الإعلام على إنجاح الحدث.

وفي ختام الفعاليات، كرّم محافظ الشرقية عددًا من المحافظين والقيادات التنفيذية والعسكرية، ورؤساء الهيئات المشاركة، تقديرًا لدورهم في دعم المهرجان وخروجه بصورة مشرفة تليق باسم مصر.