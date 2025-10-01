اليونان وإيطاليا تحثان إسرائيل على ضمان سلامة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت اليونان وإيطاليا إسرائيل إلى ضمان سلامة أسطول المساعدات المؤيد للفلسطينيين المتجه إلى غزة والذي يتكون من أكثر من 40 قاربا خاصا والسماح للمشاركين بالوصول إلى الدعم القنصلي.

وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك أصدره اليوم الأربعاء وزيرا الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس والإيطالي أنطونيو تاجاني.

كما خاطب الوزيران النشطاء، لحثهم على قبول اقتراح من بطريركية القدس اللاتينية بهدف تخفيف التوترات.

وعرضت البطريركية توصيل المساعدات إلى سكان غزة نيابة عن الأسطول، بدلا من قيام النشطاء على القوارب بتوزيع المساعدات بأنفسهم.

وكان النشطاء قد رفضوا في وقت سابق عرضا مماثلا قدمته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

ويتألف أسطول الصمود العالمي من عشرات القوارب ويهدف إلى توصيل المساعدات إلى غزة. وكانت مبادرات مماثلة في الماضي قد أدت إلى حدوث توترات مع إسرائيل.

وبعد ظهر اليوم الأربعاء، كان الأسطول يتمركز قبالة سواحل مصر وكان يتحرك نحو قطاع غزة المحاصر.